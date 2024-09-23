Американца осудили на шесть лет за похищение сына в России

Ленинградский районный суд Калининграда назначил американцу, который похитил своего сына и совершил попытку пересечения российской границы, наказание в виде шести лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима, заявили в пресс-службе суда в Telegram-канале.

«Подсудимый — гражданин США — приехал в Калининград, чтобы встретиться с четырехлетним сыном, который является гражданином РФ. Не получив согласие матери на вывоз ребенка за пределы страны, под предлогом совместного времяпровождения он на автомобиле отвез ребенка в поселок Липовка Мамоновского городского округа, откуда хотел увезти его за пределы страны», — указано в заявлении суда.

ГРаницу мужчина решил пройти незаконно, через болотистую местность в лесу. Однако его задержали пограничники. Его действия попадают под статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и 322 УК РФ (покушение на пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право выезда).

Кроме тюремного срока, гражданин США получил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали двух мужчин, которые под видом полицейских похитили подростка. По данным следствия, злоумышленники обманом отвели несовершеннолетнего в квартиру и, применяя насилие и угрозы, удерживали пострадавшего, требуя 200 тысяч рублей.