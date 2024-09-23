Десятки разложившихся трупов нашли на дрейфующей в море лодке

Моряки Военно-морских сил Сенегала обнаружили дрейфующую у побережья страны лодку с не менее чем 30 безжизненными телами, сообщает портал Senego. К месту происшествия были отправлены спасатели и врачи. Уточняется, что тела уже порядочно разложились, что усложнит проведение экспертиз и выяснение причин гибели людей.

ВМС Сенегала проинформировали об обнаружении лодки с множеством безжизненных тел, дрейфующей примерно в 70 километрах от Дакара <...> На данный момент число тел составляет 30, — говорится в сообщении.

Ранее в петербургском Павловске дети во время игры в заброшенном здании обнаружили человеческий скелет в обрывках истлевшей одежды. Установить давность преступления, при котором на месте появился труп, экспертам пока не удалось.

Также сообщалось, что два человеческих скелета обнаружили в Ленинградской области за сутки. Первый из них нашли в лесополосе у дома на улице Операторов во Всеволожске Всеволожского района, второй — неподалеку от железнодорожной станции Кирилловское в Выборгском районе. Скелет во Всеволожске принадлежит 44-летнему жителю Саратовской области. Это удалось выяснить благодаря паспорту, который лежал рядом.