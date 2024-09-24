На Алтае задержали мужчину после стрельбы с четырьмя пострадавшими

Мужчина, подозреваемый в стрельбе в селе Алтайского края, где пострадали четыре человека, задержан.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Ночью 22 сентября 2024 года в селе Боровиха Первомайского района возле одного из развлекательных заведений группа лиц, вооруженная предметами, похожими на оружие, грубо нарушила общественный порядок, причинив огнестрельные ранения нескольким посетителям. Также в результате произошедшего один из пострадавших получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью. В настоящее время в результате следственно-оперативных и разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений задержан 41-летний местный житель, который проверяется на предмет участия в происшествии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СК уточнили, что в результате стрельбы пострадали четыре человека. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).