В Белгородской области пресекли попытку контрабанды на Украину $40 тыс.

Управление ФСБ по Белгородской области совместно с Белгородской таможней пресекли контрабандный канал незаконного перемещения наличных денежных средств в размере более $40 тыс. через государственную границу Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по Белгородской области изобличен гражданин России, пытавшийся незаконно переместить наличные денежные средства в сумме более $40 тыс. с территории РФ на Украину путем их долевого распределения между пятью пассажирами, следовавшими совместно с ним в сопредельное государство", - говориться в сообщении.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере). По решению Ракитянского районного суда Белгородской области фигурант признан виновным в совершении указанного преступления.