Теракт совершен в отношении семьи главврача больницы в Херсонской области

В Алешках Херсонской области произошел теракт. В результате погибла супруга главврача местной больницы Владимира Харлана. Сам доктор выжил, пишет РИА «Новости».

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко отметил, что семью врача выслеживали целенаправленно, с тем, чтобы нанести вред региону.

«Нет таких слов, чтобы передать всю чудовищность этого злодеяния. В этом украинские нацисты превзошли даже своих учителей и кумиров — гитлеровских карателей 2-й мировой», — пояснил политик.

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Слова поддержки доктору Харлану сейчас адресуют тысячи людей, которых он лечил, сотни раненых, которых спас, констатировал Алексеенко.