Пропавшего в Геленджике сапбордиста не могут найти третьи сутки

В Геленджике уже третьи сутки идут поиски пропавшего сапбордиста, которого. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что мужчину разыскивает Крымский поисково-спасательный отряд. На данный момент спасателям не удалось найти никаких следов пропавшего.

Как рассказала жена сапбордиста, 21 сентября ее супруг отправился рыбачить на сапборде, но не вернулся. При этом погода в тот день, по ее словам, была хорошая, а муж всегда сохранял осторожность.

«Он всегда был осторожен и сначала оставался в поле зрения», — рассказала она.

Напомним, что ранее мужчину на сапборде унесло в открытое море в Геленджике.