Мать ребенка-инвалида обвинила тренера в его избиении в бассейне
Мать ребенка-инвалида обвинила тренера бассейна в его избиении, она подала соответствующее заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в бассейне Child Ocean на улице Генерала Белова в Москве. На записи занятия видно, как тренер хватает ребенка за руки и насильно окунает головой в воду.
По словам самого тренера, он просто играл с ребенком. Он попросил его мать забрать заявление из полиции и выразил готовность тренировать мальчика бесплатно.
По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку.