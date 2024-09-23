Мать ребенка-инвалида обвинила тренера в его избиении в бассейне

Мать ребенка-инвалида обвинила тренера бассейна в его избиении, она подала соответствующее заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в бассейне Child Ocean на улице Генерала Белова в Москве. На записи занятия видно, как тренер хватает ребенка за руки и насильно окунает головой в воду.

По словам самого тренера, он просто играл с ребенком. Он попросил его мать забрать заявление из полиции и выразил готовность тренировать мальчика бесплатно.

По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку.