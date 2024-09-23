Физрук прокомментировал нападение школьника на одноклассников под Иркутском
Александр Бакуров, учитель физкультуры в школе Балаганска, рассказал, как смог договориться с восьмиклассником, который напал на троих сверстников в раздевалке. Видео опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Физрук пояснил, что как только узнал про происшествие в раздевалке, сразу же побежал туда. Он увидел, как ребенок пытается нанести увечье однокласснику, предотвратил ситуацию.
Бакуров отметил, что ему помогли знания по психологии, полученные на курсах для учителей, в ходе обучения в колледже.
По его словам, в армии командиры также инструктировали солдат, как поступать в конфликтных ситуациях.
Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников под Иркутском
Ранее сообщалось, что в балаганской школе №1 произошло ЧП: восьмиклассник напал на сверстников, нанес им легкие травмы. Правоохранительные органы начали проверку с тем, чтобы выяснить мотивы поступка подростка.