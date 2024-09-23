В деле главы «Военторга» появились два новых фигуранта

Два новых фигуранта появились в деле главы "Военторга" Владимира Павлова, обвиняемого в хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов, передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда, где в понедельник была продлена мера пресечения всем фигурантам.

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"Суд постановил продлить до 30 декабря срок содержания под стражей Владимиру Павлову, Тимуру Исакову, а также Дмитрию Комлеву и Сергею Тетруашвили", - огласила решение судья Анна Майорова.

30 августа Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора ООО "Сандора" Дмитрия Комлева по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее не сообщалось, что дело Комлева связано с делом "Военторга".

Согласно материалам дела, оглашенным в суде, индивидуальный предприниматель Тетруашвили - уроженец Баку, гражданин Израиля и Германии, бывший учредитель ООО Ф.О.Н., которое занималось арендой и управлением недвижимостью. Он также был арестован Мещанским судом Москвы 30 августа.