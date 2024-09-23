Пытавшиеся ворваться в НИИ Склифосовского объяснили свои действия

Шесть мужчин, которых арестовали за попытку ворваться в приемное отделение НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после стрельбы у офиса Wildberries в Москве, заявили, что не пытались увезти из больницы бойца ММА Умара Чичаева, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Они утверждают, что пытались помочь родственникам.

О каких родственниках идет речь и какая им требовалась помощь, в сообщении не уточняется. При этом, по данным агентства, трое арестованных признали вину в неповиновении сотрудникам полиции, и, как следует из материалов дела, раскаялись в содеянном. Но большая часть из 19 арестованных по делу о стрельбе возле офиса Wildberries вину не признала.

Ранее сообщалось, что шесть мужчин, которых арестовали за попытку ворваться в приемное отделение НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, хотели проникнуть в палату бойца ММА Умара Чичаева. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанному Чичаеву оказывали первую помощь после стрельбы у офиса Wildberries.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что в результате стрельбы у бизнес-центра «Романов двор» в центре Москвы, где находится офис Wildberries, пострадали семь человек, двое скончались от полученных ран. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел.