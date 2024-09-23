Драка со стрельбой из-за отравления шаурмой произошла в Татарстане

В Татарстане после отравления шаурмой возле рынка произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщаетTelegram-канал «Регион116 Казань».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Азнакаево. Несколько человек получили отравление после того, как съели шаурму, купленную в кафе возле рынка. После этого пострадавшие приехали разбираться в ситуации.

В результате конфликт закончился массовой потасовкой, а местные жители сообщили, что слышали выстрелы. Информацию о произошедшем передали сотрудникам правоохранительных органов.

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Прибывшие на место инцидента стражи порядка никого не обнаружили, однако драка попала на видео. В МВД России по республике сообщили, что предполагаемых участников конфликта удалось установить и задержать. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.