У отца и его умершей дочери в Красной Солке не нашли следы дихлофоса

В организмах отца и одной из умерших девочек после отравления всей семьи в Красноярске не нашли следов средства от мух. Об этом заявили в региональном ГУ СК России, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Красноярске после употребления курицы и пельменей, приобретенных в магазине в селе Красная Солка, семья из шести человек, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. На следующий день все четверо детей скончались в больнице. По предварительным данным, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Родители детей пришли в сознание 23 сентября. Они рассказали, что в день трагедии их дом обрабатывали дихлофосом, дети в этот момент были на улице.

«В организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено», — сообщили в региональном ГУ СК РФ.

Таким образом версия с отравлением дихлофосом не подтвердилась. В ведомстве отметили, что в настоящее время эксперты проверяют другие подозрительные вещества, по ним еще проводится экспертиза. Также проверяется версия отравления семьи продуктами собственного хозяйства, у них в квартире изъяли сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота и растительные пестициды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.