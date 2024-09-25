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SHOT: на западе Москвы горит склад запчастей, огонь может перекинуться на АЗС

На западе Москвы горит склад запчастей, при этом огонь может перекинуться на АЗС. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Пожар произошел на улице Горбунова. Его площадь оценивается в 600 кв. м.

На западе Москвы горит склад запчастей, огонь может перекинуться на АЗС
© РИА Новости

По данным канала, никто не пострадал. Очевидцы сообщают о громких хлопках на месте происшествия. До этого МЧС Москвы опровергло сообщения об угрозе пожара на АЗС на юго-западе столицы. До этого Telegram-канал Shot писал, что крупная утечка газа произошла на заправке в московском районе Северное Бутово.

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Уточнялось, что на АЗС "Интеройл" разгерметизировалась бочка с пропаном. В июне в Братске автомобиль Toyota Hilux загорелся из-за разгерметизации газового баллона с пропаном, который находился в багажнике.

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