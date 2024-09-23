Реконструируемое здание загорелось в центре Москвы, пишет пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Оно находится по адресу: Большой Черкасский переулок, дом 8. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Сейчас пожарные уже тушат место возгорания.

"На месте работают порядка 55 специалистов и 16 единиц техники", – уточнили в МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара уточняются. Из-за инцидента движение в переулке перекрыто, предупреждают в столичном Дептрансе. Там попросили горожан выбирать пути объезда и быть внимательными.

Ранее пожарные ликвидировали горение в административном здании на Варшавском шоссе. Сооружение загорелось 20 сентября, а огонь распространился на площади 400 "квадратов". В итоге специалистам удалось не допустить разрастания пожара.