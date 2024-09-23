Порошенко и его сына внесли в список террористов и экстремистов в РФ
Имена экс-президента Украины Петра Порошенко* и его сына Алексея Порошенко* появились в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Как сообщает РИА Новости, они были добавлены в список в составе объединения.
По данным РИА Новости, в состав этого объединения также входит человек, входивший в руководство липецкой фабрики «Рошен». В феврале 2024 года решением суда фабрика была передана в собственность России.
Октябрьский суд Липецка по требованию прокуратуры запретил деятельность Порошенко* и его сына Алексея* в России «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».
Кроме того, в доход России были обращены акции и доли фабрики, а также 94,9976 процента долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащих украинской компании.
* члены объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.