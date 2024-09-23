Назван диагноз вандала, разгромившего могилу Маслякова

19-летний москвич, задержанный за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова, является инвалидом с детства. По информации Telegram-канала Shot, у молодого человека аутизм.

По информации канала, его отправили в психиатрическую лечебницу. Экспертиза не выявила у задержанного в организме алкоголя и наркотиков. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Напомним, что инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября. Молодой человек вырвал крест, перенес фотографии и разбросал цветы, после чего попытался скрыться на самокате. Нарушителя поймали охранники: они вывели его с территории кладбища и дождались приезда полицейских. Shot писал, что москвич тяжело переживал смерть ведущего КВН. Он учился в колледже.

Разгромившего могилу Маслякова отправили в психбольницу

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Масляков стал ведущим КВН в 1960-х, со временем передача стала одной из самых популярных на советском, а затем и российском телевидении. Его похоронили на Новодевичьем кладбище 11 сентября.