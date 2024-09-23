Родственница отравившейся семьи рассказала о новых подробностях трагедии

В доме семьи в Красноярском крае, четверо детей в которой умерли после ужина полуфабрикатами, на микроволновке лежала отрава - порошок от мух. Об этом рассказала RT сестра главы семьи Ирина.

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Семья обратилась к медикам утром 21 сентября. Все они, двое взрослых и четверо детей, пожаловались на пищевое отравление. В результате резкого ухудшения самочувствия двое детей — 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, — скончались 21 сентября. Утром 22 сентября стало известно о смерти 11-летний девочки, а 23 сентября — 12-летней девочки. Мать и отца детей удалось спасти, также как и их пока нерожденного ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, 20 сентября женщина приготовила на ужин курицу и пельмени, которые они приобрели в местном магазине. Экспертиза показала, что причиной отравления стало неустановленное токсичное вещество.

По словам сестры главы семьи Ирины, ее родственники периодически покупали полуфабрикаты разных марок в нескольких магазинах.

«Наверное, не успели приготовить ужин, у них четверо детей, хозяйство. Виктория работала свинаркой и только в середине сентября вышла в декрет, ей рожать в ноябре. Дмитрий месяц назад устроился рабочим на элеватор, семья благополучная, на учете никто не состоит», - рассказала Ирина.

По ее словам, она была в доме семьи после трагедии, и увидела, что на микроволновке лежала отрава - порошок от мух.

«На другом столе стояли приправы, на стиральной машинке - соль. То есть все приправы находились примерно в одном месте с отравой от мух. Возможно, что яд перепутали с приправой, она была просто в целлофановом мешочке», - заметила она.

Ирина заявила, что брат позвонил ей 20 сентября и сказал, что они «умирают». Когда она приехала к ним домой, он сумел открыть ворота, но «еле стоял на ногах». Она забрала троих племянников и повезла их в больницу. По дороге мальчик терял сознание. Уже в больнице она встретила друга семьи, который привез туда мать детей и одну из девочек, которая на тот момент уже была без сознания.