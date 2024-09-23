Сестра рассказала об одной детали на кухне отравившейся семьи в Красноярском крае

Сестра выжившего главы многодетной семьи из деревни Красная Сопка рассказала об одной детали на их кухне в день случившегося. Она отметила, что увидела отраву на микроволновке, когда пыталась спасти одного из детей. Lenta.ru

По словам собеседницы, на кухне на микроволновке лежала отрава — порошок от мух, на столе рядом были приправы, а соль стояла на стиральной машинке. Есть вероятность, что яд перепутали с приправой — она была просто в целлофановом мешочке. RT на русском

21 сентября в больницу с признаками пищевого отравления поступили четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, их отец и мать, находящаяся на девятом месяце беременности. До того как членам семьи стало плохо, они съели пельмени и курицу, купленные в магазине. Газета.Ru