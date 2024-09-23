Крымчанину, который планировал убить регионального министра, вынесли приговор

Жителя Крыма, который по заданию Украины планировал убить министра курортов и туризма республики, осудили на 12 лет. Об этом сообщили РИА Новости в СК РФ. Газета.Ru

«В Республике Крым вынесен приговор в отношении местного жителя за пособничество в приготовлении к заказному убийству министра курoртов и туризма региона», - говорится в сообщении. Приговором суда фигуранта признали виновным в инкриминируемых деяниях и приговорили к штрафу в размере 350 тыс. рублей и 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. ТАСС

Установлено, что летом 2022 года представитель спецслужб Украины, который запланировал преступления в отношении высокопоставленных должностных лиц органов власти Республики Крым, склонил к сотрудничеству жителя поселка Советский. Заказчик за вознаграждение поручил подготовить и согласовать действия по совершению убийства министра курортов и туризма, предоставить ему информацию о конспирации и путях отхода после преступления. Подозреваемый был задержан вечером 9 сентября 2022 года в Феодосии. RT на русском