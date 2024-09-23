Пьяный москвич открыл газ и пригрозил взорвать свою квартиру

В понедельник, 23 сентября, житель московского района Текстильщики открыл газ в своей квартире и пригрозил устроить взрыв. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника канала, в экстренные службы позвонил ребенок мужчины, успевший убежать из дома. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник «360» сообщил, что сотрудникам экстренных служб удалось быстро попасть в квартиру и перекрыть газ. По их словам, мужчина находился в неадекватном состоянии.

Ранее житель Тюмени не смог попасть в свою квартиру, позвонил в полицию и пригрозил взорвать дом. На него составили протокол о ложном сообщении об акте терроризма. Позже мужчину приговорили к году ограничения свободы, запретив ему выходить из дома с 22:00 до 06:00.