В доме отравившейся под Красноярском семьи обнаружили неизвестный порошок

В доме многодетной семьи, в которой в результате отравления скончались четыре ребенка, обнаружили порошок светлого цвета в пакетах без маркировки. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края. Российская газета

«Сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки. Находилось в шкафах на кухне», — отметили в ведомстве. RT на русском

Членам семьи из шести человек (четверо детей) стало плохо после того, как накануне они поужинали пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи в живых остались только отец и мать, которая на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание. Газета.Ru