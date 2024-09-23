Индивидуальный предприниматель Игорь Цилюрник после смерти четырех детей в Красноярском крае сообщил, что месяц лежит в больнице. Напомним, его ИП поставляло пельмени, которые могли стать причиной смертельного отравления.

Цилюрник узнал о случившемся из новостей. Он признался, что не знал, когда были поставки пельменей, которые купила семья.

Предприниматель сообщил ИА Регнум:

«Меня нет уже больше месяца в городе. Я уже больше месяца лежу в больнице в Краснодаре».

Появились новые подробности об отравлении семьи в Красноярском крае

В отсутствие поставщика его делами занимался директор предприятия – Сергей Коньков. О компании Цилюрника известно, что с 23 сентября у нее заблокированы счета. Фирма нередко становится участником судебных разбирательств, однако дела не связаны с отравлением и продуктами питания.

Напомним, 21 сентября семья поужинала курицей и пельменями, всем стало плохо. Известно о смерти детей 6, 11, 12 и 13 лет. В магазине, который реализовал продукцию, нашли нарушения ветеринарных требований.