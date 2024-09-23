Элитные бани для знаменитостей сгорели в Подмосковье

Пользующийся популярностью у знаменитостей подмосковный банный комплекс «Место силы» сгорел дотла. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Комплекс находится в деревне Маслово на Николиной горе. В него регулярно приезжали знаменитые люди: музыканты, актеры, политики и бизнесмены. Клиентам предлагали провести время в «старорусских традициях». Всего на территории располагалось шесть бань, рассчитанные на 15 человек каждая, а стоимость отдыха в них начиналась от 200 тысяч рублей.

Минувшей ночью объект сгорел. Из-за сильного пожара местные жители всерьез опасались распространения огня. По их словам, бани уже горели несколько раз, но их чинили и снова запускали в работу.

Сейчас причины пожара выясняются. По информации канала, правоохранители также изучают, было ли у владельцев разрешение на строительство и эксплуатацию комплекса.