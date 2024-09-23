Массовая драка с цыганами в Новосибирске попала на видео

В Новосибирске произошла массовая драка, одной из сторон конфликта были цыгане. Соответствующее видео в понедельник, 23 сентября, опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Семья высаживала четверых детей из «Мазды» и помешала проехать компании пьяных цыган на «Ладе». Началась драка, в конце произошел таран со стороны водителя «Лады». Водитель иномарки и заступившийся за него сосед были госпитализированы на скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов приняли заявления всех сторон конфликта. Началась проверка и установление всех фактов произошедшего.

До этого в станице Тацинской Ростовской области цыгане ворвались в школу с криками «хотим русской крови». При этом отец одного из мальчиков заявил, что зачинщиком конфликта стал ребенок цыган. Уточняется, что после встречи со сторонниками «Русской общины» цыгане возместили ущерб за поврежденную ими во время конфликта машину.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 21 человека в Тутаеве Ярославской области, где силовики пресекли массовую драку со стрельбой. После выяснилось, что 11 из 21 задержанного в Тутаеве арестовали на 11 суток за неповиновение правоохранителям. Отмечается, что осужденные вели себя агрессивно и пытались убежать.