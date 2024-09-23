В России объявили в розыск экс-адвоката Березовского

Бывшего адвоката бизнесмена Бориса Березовского Анатолия Блинова объявили в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Блинову вменяют перевод денег на счета нерезидентов по подложным документам. Несколько дней назад юрист был арестован в Польше по делу о нападении на Леонида Волкова*.

В польской прокуратуре заявили, что Блинову предъявили три обвинения, в том числе в избиении Волкова* «по причине его национальной политической принадлежности и политической деятельности». Прокуроры сообщили, что ведут многостороннее расследование, которое касается серии нападений на россиян в Европе, а также в Южной и Северной Америке.

РБК рассказало, что в 1997 году Блинов основал ООО «Бюро правовой поддержки» и в разное время представлял в судах интересы журналиста Сергея Доренко и Объединенного банка Бориса Березовского.

* признан иноагентом в России, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.