В Курской области назвали число заявлений о пропавших без вести

Более 770 заявлений о пропаже людей без вести в Курской области поступило в полицию с начала августа. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что среди них есть коллективные обращения от организаций, которые разыскивают сразу несколько сотрудников. Все заявки рассматриваются правоохранителями индивидуально. Вместе с тем, во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, из которых 118 были в розыске по запросам родных.

«Также за этот период сотрудники полиции нашли 101 разыскиваемого. В основном это пожилые люди, которые были вынуждены спешно покинуть свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников», — написал Смирнов.

Глава Курской области добавил, что иногда поиски осложняются из-за действий самих людей. Выехав с приграничных территорий, они не сообщают о своем местонахождении местным властям. В результате это мешает восстановлению контактов с родными. Смирнов призвал граждан регистрироваться и оперативно подавать заявления на восстановление паспорта и иных личных документов.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как сообщали в Минобороны РФ, на 22 сентября противник потерял свыше 16 тысяч военнослужащих, 126 танков и сотни единиц другой техники.