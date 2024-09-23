Мотоблогерша Анютамини назвала подозреваемых в нападении

Мотоблогерша Анютамини (Анна Макаренкова) назвала подозреваемых в нападении. Как сообщает «МК», это мог быть навязчивый поклонник или же бывший молодой человек.

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Сейчас состояние Макаренковой оценивается как нормальное. Вместе с тем она призналась, что моральная травма для нее стала тяжелее любых ушибов. Блогер отметила, что явных недоброжелателей у нее нет, однако месяц назад она столкнулась со случаем сталкинга: подписчик домогался девушки в мессенджере, а также выслеживал на рынке.

«Со скандалом я рассталась со своим молодым человеком, но это было полгода назад. Он всячески меня обманывал и вообще был человеком ненадежным. Но утверждать, что он как-то причастен к нападению, я не могу до конца следствия. При этом есть стойкое ощущение, что нападение было заказным, и от этого по-настоящему жутко», — добавила она.

Сейчас Анютамини остается дома и предпочитает не выходить на улицу в одиночку и без особой необходимости. К девушке переехала мама, которая планирует оставаться с дочерью до поимки злоумышленника.

Напомним, что нападение произошло вечером 21 сентября, когда Макаренкова приехала к своему дому на Волокамском шоссе. Неизвестный был в сером спортивном костюме, камуфляжной маске и в черных перчатках. Он выскочил из кустов и сбил девушку с мотоцикла, попытался угнать байк, а когда потерпевшая ему помешала — повалил на землю и избил. Полиция разыскивает злоумышленника.