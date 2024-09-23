Адвокат Артем Грицюк в разговоре с Рамблером рассказал о возможном наказании для юного вандала, который устроил разгром могилы телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве.

22 сентября юноша вырвал из могилы телеведущего крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Его остановили охранники и передали правоохранителям. Вандалом оказался 19-летний москвич Кирилл К. Молодого человека отправили в психиатрическую больницу, передавал Telegram-канал Shot. Врачам предстоит определить степень вменяемости юноши. По предварительным данным, в момент совершения правонарушения он находился под действием запрещенных веществ. Перед тем, как разгромить могилу, он заявил, что шоумен «не достоин там лежать». Когда к нему подошли полицейские, он не мог связать двух слов.

Парень, который разгромил могилу, ранее уже лечился в психиатрической клинике, и теперь ему предстоит пройти новую экспертизу. Если экспертным путем будет установлено, что у него есть признаки психиатрического заболевания, что его заболевание прогрессирует, то велика вероятность, что по решению суда его направят на принудительное лечение в психиатрический стационар. Если экспертиза покажет, что в момент инцидента молодой человек отдавал отчет своим действиям, то это, соответственно, часть 1 статьи 244 УК РФ [Надругательство над телами умерших и местами их захоронения – прим. ред.]. Максимальное наказание по ней – до трех месяцев ареста. Артем Грицюк Старший партнер Адвокатского Бюро «Таймлекс»

Видеозапись инцидента свидетельствует о наличии у вандала психических отклонений, подчеркнул юрист.

«В связи с этим вероятность того, что в ходе экспертизы юноша будет признан невменяемым, достаточно высока. Поэтому он, скорее всего, отправится на принудительное лечение в психиатрический стационар», - сказал Грицюк.

После разгрома могилы Александра Маслякова администрация Новодевичьего кладбища приняла дополнительные меры безопасности, сообщили ранее в Telegram-канале Международного союза КВН.