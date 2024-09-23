Источник RT в правоохранительных органах заявил, что родители умерших в Красноярском крае детей сейчас в тяжёлом психологическом состоянии.

По словам собеседника, мать умерших детей постоянно плачет, временами у неё истерические приступы.

Ранее в доме отравившейся семьи из села Красная Сопка в Красноярском крае нашли порошок светлого цвета в пакете без маркировки.

Продавщица магазина, в котором семья покупала пельмени, в разговоре с RT заявила, что продукция хранилась с соблюдением всех норм.

Мать умерших в результате отравления четверых детей на допросе заявила, что ничего постороннего в блюда во время готовки не добавляла.

По версии следствия, причиной отравления семьи в Красноярском крае стало токсичное вещество.