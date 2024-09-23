Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников под Иркутском
Подросток напал на восьмиклассников в школе в Балаганске Иркутской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадали трое детей.
По информации канала, инцидент случился в раздевалке, когда школьники готовились к уроку физкультуры. Молодой человек достал молоток и напал на учеников. Двум из них удары пришлись по рукам, третьему — по затылку. Всего в помещении в момент происшествия находились пять детей.
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Обезвредить нападавшего смог преподаватель физкультуры. С собой у подростка также был нож.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет, возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет.