Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников под Иркутском

Подросток напал на восьмиклассников в школе в Балаганске Иркутской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадали трое детей.

По информации канала, инцидент случился в раздевалке, когда школьники готовились к уроку физкультуры. Молодой человек достал молоток и напал на учеников. Двум из них удары пришлись по рукам, третьему — по затылку. Всего в помещении в момент происшествия находились пять детей.

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Обезвредить нападавшего смог преподаватель физкультуры. С собой у подростка также был нож.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет, возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет.