В Wildberries предупредили о новых провокациях Бакальчука

Лица, которые действуют в интересах совладельца онлайн-ритейлера Wildberries Владислава Бакальчука, готовят новые провокации. Об этом сообщают представители компании, передает «МК».

Они обратились по данному вопросу в полицию. Как утверждается, в ближайшие шесть дней пройдут новые акции в офисах фирмы. Отмечается, что речь идет о массовых беспорядках, сопровождающихся уничтожением имущества. Они готовятся «на семи адресах, в том числе в двух, где уже произошли инциденты в минувшую среду», пишет издание. Также сообщается, что полиция уже занялась проверкой заявлений.

Напомним, что 18 сентября в головном офисе компании в Москве произошла словесная перепалка спутников Бакальчука с правоохранителями, находившимися у входа в здание. Затем ссора переросла в драку, в ходе которой были убиты два человека. Стражи порядка после инцидента задержали и допросили предпринимателя. Позже он сообщил, что находится дома.

Сегодня основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что вернула свою фамилию Ким. Летом предпринимательница заявила, что разводится со своим супругом Владиславом. Мужчина утверждал, что рейдеры якобы «оградили» Татьяну от семьи, чтобы заполучить контроль над маркетплейсом. Позднее Wildberries объединился с компанией Russ Outdoor в общую компанию «РВБ».