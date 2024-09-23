В Подмосковье утонул гидросамолет

В Московской области самолет с людьми на борту совершил аварийное приземление на воду. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

© Российская Газета

Инцидент произошел в районе аэродрома Пущино Серпуховского городского округа. Пилот частного самолета "Борей АэроВолга" с тремя пассажирами принял решение садиться на воду, но забыл убрать шасси. В результате при соприкосновении с водой гидроплан перевернулся и утонул.

По неофициальным данным, некоторые пассажиры находились на борту в нетрезвом виде, и спасти их смогли только местные рыбаки. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

По этому факту ведется доследственная проверка.