В Подмосковье мужчина убил соседа

Житель подмосковного Дмитрова нанес 12 ударов ножом в шею своему соседу из-за личной неприязни. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— Между соседями из-за личной неприязни к друг другу произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему не менее 12 ударов ножом в шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 22 сентября в квартире дома на улице Космонавтов. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, подозреваемый признался в содеянном. Силовики решают вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в столичном аэропорту Домодедово подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого обнаружили в лесу в Новой Москве. Пострадавшего обнаружили с множеством колото-резаных ран.