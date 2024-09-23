В Подмосковье мужчина убил соседа

Мужчина нанес 12 ударов ножом в шею своему соседу в Подмосковье
Житель подмосковного Дмитрова нанес 12 ударов ножом в шею своему соседу из-за личной неприязни. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
— Между соседями из-за личной неприязни к друг другу произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему не менее 12 ударов ножом в шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 22 сентября в квартире дома на улице Космонавтов. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, подозреваемый признался в содеянном. Силовики решают вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в столичном аэропорту Домодедово подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого обнаружили в лесу в Новой Москве. Пострадавшего обнаружили с множеством колото-резаных ран.