Поставщик пытался подкупить мастера "АвтоВАЗ", чтобы покрывать брак

В Тольятти сотрудница фирмы "ББС-Штамп" подкупала мастера "АвтоВАЗа", чтобы покрывать брак. Об этом сообщает "Обозрение" со ссылкой на Прокуратуру Автозаводского района города. "В конце 2023 года обвиняемая обратилась к мастеру линии сборки автомобилей "Лада Веста" ПАО "АвтоВАЗ" с предложением не информировать службу качества и руководство цеха о неоднократно выявляемом браке на фиксаторах ответной части замков на автомобили, поступающих от "ББС-Штамп", - говорится в сообщении. Мастер "АвтоВАЗа" от взятки отказалась и сообщила об инциденте в службу безопасности "АвтоВАЗа", а также в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу. Злоумышленнице грозит до 8 лет колонии. До этого стало известно, что в Тольятти руководителя отдела по персоналу и охране труда ООО "Лада Спорт" и сотрудницу бухгалтерии ОАО "АвтоВАЗ" подозревают в мошенничестве. По версии следствия, сообщницы фиктивно трудоустроили в "Лада Спорт" трех работников. С сентября 2017 по декабрь 2023 года на находившиеся в распоряжении женщин карты трудоустроенных перечислялась заработная плата. Подельницы снимали деньги и распоряжались ими по собственному усмотрению. Общая сумма похищенных средств превысила 8 млн рублей. ООО "Лада Спорт" является учрежденной "АвтоВАЗом" компанией. Она занимается выпуском автомобилей. Директором общества с 2016 года числится Владислав Незванкин.

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