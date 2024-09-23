В белгородском Губкине при падении украинского БПЛА пострадали 12 квартир

Белгородские власти уточнили ущерб, нанесенный падением украинского БПЛА на город Губкин.

© Администрация Губкина

"На данный момент известно о повреждении 12 квартир в трех многоквартирных домах и 10 автомобилей. Сейчас идут следственные действия, поэтому перемещать пострадавшие машины нельзя", - рассказал глава города Михаил Лобазнов.

Ранее сообщалось о повреждении шести квартир.

Специалисты муниципалитета проводят обход пострадавшего жилья, беседуют с собственниками и фиксируют повреждения. Управляющая компания в первую очередь займется временным перекрытием разбитых окон и уборкой территории.

По всем возникающим в связи с ЧП вопросам губкинцев приглашают обращаться в приемную главы города по телефону +7(47241) 5-25-15 или в единую диспетчерскую службу по номерам +7(47241) 5-10-24 и 112.