Суд арестовал имущество продюсера Роднянского*

Обеспечительный арест наложен на имущество кинопродюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении ложной информации о российской армии.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где идет заочный процесс по делу продюсера.

"В деле содержится постановление суда об аресте имущества Роднянского", - заявила во время заседания представитель гособвинения.

Она не уточнила, что именно арестовано.

Ранее сообщалось, что Роднянский выставил на продажу свой дом в поселке Николино в Подмосковье за 800 млн рублей. Сам он проживает за пределами РФ.

Роднянский обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти).

Также по делу проходит режиссер Иван Вырыпаев (признан в РФ иноагентом). Он уже заочно осужден судом на 7,5 года колонии.

Вырыпаев в 2013-2016 годах был художественным руководителем театра "Практика". В 2020-2021 годах - генеральным продюсером онлайн-проекта Okko Theatre на стриминговой платформе Okko. Режиссер выступил против СВО, обещал помогать Украине. В мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Роднянского (признан в РФ иноагентом) и режиссера Вырыпаева по обвинению в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. Оба покинули РФ.