Суд в Москве заочно арестовал блогера Шаиняна*

Савеловский суд Москвы заочно арестовал видеоблогера Карена Шаиняна (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по статье о финансировании экстремистской деятельности, сообщает РИА Новости.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Шаинян обвиняется в предоставлении или сборе средств либо оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации. По этой статье грозит до 8 лет лишения свободы.

В августе прошлого года МВД России объявило в розыск Карена Шаиняна. В июле 2023 года Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

Блогер ведет одноименный канал на YouTube, на который подписаны свыше 200 тысяч человек. Там выходит проект Straight Talk With Gay People, посвященный ЛГБТ-тематике (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

*признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга