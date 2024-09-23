Из дома отравившейся в Красноярском крае семьи изъяли лекарства

В Назаровском районе Красноярского края из дома, где погибли от отравления четверо детей, изъяли удобрения, химикаты и остатки бульона, в котором варились пельмени, сообщило ГСУ СК по краю и Хакасии.

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Изъятые удобрения, ветеринарные лекарственные препараты, бульон, химикаты и таблетки для посудомоечной машины отправят на химическую экспертизу, чтобы определить их состав и влияние на организм человека, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Из местного магазина «Олимп», где, по версии следствия, мать отравившихся детей приобрела продукты, также изъяты пельмени и другая мясная продукция, добавили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Жители поселка Красная сопка начали сбор помощи для семьи, в которой произошла трагедия. Заместитель главы администрации Красносопкинского сельсовета Ирина Медведкина отметила, что вся деревня в шоке от случившегося, и местные жители активно приносят деньги для поддержки семьи. Медведкина подчеркнула, что это была не конфликтная и порядочная семья, а дети всегда ходили в школу опрятными.

Напомним, в Красноярском крае в поселке четверо детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица, в магазине нашли нарушения.