Отравление семьи в Красноярском крае: что известно на данный момент

Накануне в селе Красная Сопка Красноярского края семья из шести человек, двое взрослых и четверо детей, отравилась неизвестным веществом. Все несовершеннолетние скончались. Рассказываем, что на данный момент известно о происшествии.

Состояние пострадавших

Семья обратилась к медикам утром 21 сентября. Все они, двое взрослых и четверо детей, пожаловались на пищевое отравление. Как сообщал ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, жалобы поступили на тошноту и рвоту.

В результате резкого ухудшения самочувствия двое детей — 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, — скончались 21 сентября. Утром 22 сентября стало известно о смерти 11-летний девочки, а 23 сентября — 12-летней девочки. Как писала «Лента.ру», утром 23 сентября 32-летняя мать и 34-летний отец погибших детей пришли в сознание, а врачи разрешили проводить с ними следственные действия. Известно, что женщина находится на девятом месяце беременности: плоду ничего не угрожает.

Известно, что отец семейства единственный принял лекарство, когда ему стало плохо. Как сообщали «Известия», мужчина указал, что смутно помнит, что было дальше, так как у него стало темнеть в глазах, кружилась голова.

Расследование

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, 20 сентября женщина приготовила на ужин курицу и пельмени, которые они якобы приобрели в местном магазине «Олимп». Как писал ТАСС, экспертиза показала, что причиной отравления стало неустановленное токсичное вещество: его происхождение сейчас устанавливается.

Россельхознадзор в Telegram-канале сообщал, что специалисты обнаружили в магазине «Олимп» нарушения. Выяснилось, что основной объем продукции поступал для реализации без ветеринарных документов, неизвестного происхождения. Результаты мониторинга показали, что документы на пельмени, которые приобрела семья, оформили лишь 23 сентября. Продукция поступала от четырех разных производителей, среди которых — известные компании из Алтайского края, Челябинской и Новосибирской областей. Владельца магазина и продавцов опросили, продукцию изъяли.

При этом в прокуратуре региона заявили, что видеозапись не подтвердила приобретение семьей куриного мяса в «Олимпе». Как сообщает ТАСС, не исключено, что люди отравились продукцией собственного производства.

В доме семьи обнаружили пестициды и антибиотики для скота: по одной из версий, их могли случайно добавить в еду при готовке. РИА Новости сообщает, что мать погибших на первом допросе заявила, что не добавляла в пищу посторонние вещества. ТАСС пишет, что из дома также изъяли таблетки для посудомоечной машины, содержимое со всех тарелок, которые были в доме, и остатки бульона, в котором варились пельмени.

Mash сообщает, что дети могли отравиться средством для травли мух. Его якобы добавила в пищу одна из дочек, когда варила пельмени. Вещество также находится на экспертизе.