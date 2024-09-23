В доме отравившейся под Красноярском семьи обнаружили неизвестный порошок

В доме семьи из Красноярского края, где от отравления погибли четверо детей, обнаружили неизвестный порошок. Сыпучее вещество светлого цвета хранилось в пакетиках без маркировки в кухонном шкафу. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Семью с четырьмя детьми из села Красная Сопка госпитализировали с отравлением в субботу. Детей спасти не удалось. В Следственном комитете России по Красноярскому краю сообщили, что, предварительно, они погибли от «токсического действия неустановленного вещества». Возбуждено уголовное дело.

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Среди которых основная – употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом. Следователями допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится ряд судебных экспертиз», – сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

Родители погибших детей в понедельник пришли в сознание и ответили на вопросы следователей. Так, по словам матери, в день когда произошло отравление, дом обрабатывали дихлофосом. Однако дети в это время были на прогулке, а затем они сами приготовили себе обед.