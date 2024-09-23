Мать умерших от отравления детей под Красноярском дала показания

Жительница Красноярского края, четверо детей которой умерли от отравления, заявила, что не добавляла посторонние вещества в продукты во время готовки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

Ранее в Красноярском крае после отравления умерли четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет), а их родители попали в больницу в тяжелом состоянии. По одной из версий, причиной отравления могли стать курица или пельмени на развес, купленные в магазине.

Следователи изъяли из магазина всю готовую продукцию для проведения экспертизы. Также СМИ писали, что семья могла отравиться пестицидами, которые перепутали с приправами и насыпали в пищу, - в доме якобы нашли много таких химикатов. В СК заявили, что на экспертизу направят и изъятые в доме продукты и вещества для «определения их состава и влияния на организм человека».

В СК сообщили, что родители погибших детей были допрошены. Женщина рассказала, что 19-20 сентября она купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые она, ее муж и двое детей употребили в пищу. На обед дети сами сварили себе пельмени. Вечером женщина и ее муж ели приготовленную курицу с картошкой, а дети снова ели пельмени.

Отец отравившейся семьи из Красноярского края рассказал о трагедии

Женщина заявила, что не добавляла в еду «посторонних веществ» во время готовки. Она сообщила, что использовала приправу только при приготовлении курицы. Утром 21 сентября дети пожаловались на плохое самочувствие, затем признаки кишечного расстройства появились и у взрослых. Все шестеро членов семьи были госпитализированы.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества. Чтобы установить точную причину их смерти, потребуются дополнительные исследования