Самолет врезался в аэропорт из-за отказа тормозов

В США самолет врезался в здание аэропорта из-за отказа тормозов. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает ABC7 New York.

© Вечерняя Москва

Авария произошла в ночь на 19 сентября в авиагавани Тетерборо штата Нью-Джерси. Он врезался в здание линейного технического обслуживания в главном терминале, повредив носовой обтекатель.

Сообщается, что в самолете находилось пять человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование происшествия, передает канал.

2 августа появились сообщения о падении пожарного вертолета Ми-8 в озеро в Турции. После этого стало известно, что трое граждан России из экипажа воздушного судна спасены, однако у них зафиксированы разного рода травмы.

Российский пассажирский самолет, летевший из Антальи в Санкт-Петербург, 2 августа вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя во время полета. Отмечается, что инцидент произошел примерно через четыре минуты после вылета.

Легкомоторный самолет Piper PA28 упал в поле для гольфа в Калифорнии, США. У него на высоте около 120 метров резко отказал двигатель. Отмечается, что самолет приземлился на поле для гольфа Haggin Oaks. На опубликованном видео показано, как самолет пронесся по траве около 60 метров и врезался в магазин. При этом возгорания после крушения не произошло.