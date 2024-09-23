Три человека погибли при пожаре в Тверской области

Тверские следователи проводят проверку по гибели двух женщин и ребенка, тела которых обнаружены после тушения пожара в частном доме.

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Информация о пожаре в частном доме в поселке Мостовая Оленинского округа поступил тверским спасателям вечером 22 сентября. Как сообщает региональное управление МЧС, на место были направлены отделения пожарно-спасательной части №43, оперативная группа Оленинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи.

В 22:33 пожар был локализован, в 23:05 ликвидировано открытое горение, 23 сентября в 2:20 объявлена полная ликвидация пожара. При разборе сгоревшего дома обнаружены тела трех человек: двух женщин 64 и 37 лет и 11-летнего ребенка.

Следственный комитет начал проведение проверки. На месте происшествия работают сотрудники территориального следственного отдела. Они вместе с сотрудниками МЧС и полиции проводят осмотр. Для определения точной причины смерти людей, а также очага и причин возгорания в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.