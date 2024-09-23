Названа новая версия отравления детей в Красноярском крае

Причиной отравления семьи в Красноярском крае мог стать крысиный яд. Об этом сообщает telegram-канал «Shot Проверка». Ura.Ru

Продавец магазина из деревни Красная Сопка Красноярского края, где многодетная семья купила пельмени, а затем некоторые ее члены смертельно отравились, привела свою версию трагедии. Россиянка допустила, что мать хранила продукты на кухне рядом с крысиным ядом. «Там женщина такая, дома бардак и так далее. Как можно было допустить такое — пища рядом и приправы, и рядом отрава для мух или крысиный яд? Может, дети похулиганили или готовили дети, маме помогали. Никто ничего не знает. Ждем результатов экспертизы», — поделилась продавец. Lenta.ru

До этого стало известно, что врачам удалось сохранить беременность 32-летней жительницы Красноярского края, отравившейся после семейного ужина пельменями. Газета.Ru