На Новодевичьем кладбище восстановили могилу Маслякова

На Новодевичьем кладбище в Москве завершили восстановление разгромленной накануне вечером могилы телеведущего Александра Маслякова. RT на русском

Уточняется, что сотрудники кладбища возложили гвоздики вокруг захоронения. News.ru

Ранее стало известно, что против 19-летнего россиянина, разгромившего могилу ведущего КВН Александра Маслякова, возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Российская газета