ФСБ задержала 15 членов экстремистской религиозной ячейки в КБР

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки, подозреваемых в распространении радикальной исламистской идеологии. ТАСС

Задержание проходило в селе Исламей Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Все злоумышленники – граждане России. Lenta.ru

Отмечается, что уголовное дело возбудили в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников. По версии следствия, в 2023 году Кангезов создал в Кабардино-Балкарии экстремистское сообщество для того, чтобы с помощью насилия насаждать людям свои взгляды. RT на русском