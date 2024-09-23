Женщина застрелила мужа и три года вела его аккаунты в соцсетях

Американка Лори Ли Шейвер застрелила своего супруга Майкла Шейвера и три года вела в социальных сетях его аккаунты, пытаясь скрыть преступление. Отмечается, что она закапала мужчину во дворе своего дома.

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В феврале 2018 года его друг, обеспокоенный исчезновением мужчины, обратился в правоохранительные органы, заявив, что не получал от него никаких известий около трех лет. Шейвер тогда говорила, что муж покинул семью в 2015 году, оставив ее одну с двумя детьми. Позже она завела новые отношения и стала матерью еще двоих детей.

Полицейские собаки обнаружили останки мужчины, закопанные в костровой яме на их участке. В 2023 году адвокат женщины подал новое заявление: по версии защиты, преступление совершила 15-летняя дочь пары. Девочка утверждала, что пыталась разнять драку между родителями с помощью пистолета. Присяжные не поверили ее признанию и вынесли обвинительный вердикт женщине, передает People.