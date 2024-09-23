Отец отравившейся семьи из Красноярского края рассказал о трагедии

Отец семьи из села Красная сопка Красноярского края, которая отравилась продукцией из магазина «Олимп», дал первые показания. Как сообщает «Известия» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, они приобрели пельмени новой для себя марки — до этого они покупали полуфабрикаты одной и той же фирмы.

Жена приготовила на обед купленные курицу и пельмени. Мясо есть не стала только старшая дочь, однако полуфабрикаты попробовали все члены семьи. Вечером взрослые и дети ели курицу. Утром всем им стало плохо: тошнота, боль в животе. Отец принял лекарство, но это не помогло. Позднее младшая девочка потеряла сознание, после чего всех членов семьи доставили в больницу.

Мать умерших после отравления четверых детей смогла сохранить беременность

Напомним, что об инциденте стало известно 21 сентября. В результате резкого ухудшения самочувствия сперва скончались несовершеннолетние брат и сестра. Позже, 22 сентября, умер третий сын, а на следующий день — четвертый. Взрослые находились в тяжелом состоянии, однако их удалось спасти.