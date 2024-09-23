Неизвестный избил мотоблогершу в Москве

Неизвестный напал на московскую мотоблогершу Анютумини (Анна Макаренкова). Как сообщает Telegram-канал Shot, он избил девушку, угрожал ей ножом и попытался украсть ее мотоцикл.

© соцсети

По словам Макаренковой, 21 сентября около 22:30 она подъехала к своему дому на Волокамском шоссе. Неизвестный в сером спортивном костюме, камуфляжной маске и черных перчатках выскочил из кустов и сбил девушку с мотоцикла. Сперва Анютамини побежала от нападавшего, но обернувшись, увидела, что тот садится на ее Ducati Panigale. Блогерша подбежала к байку и стала сталкивать с него похитителя, но тот достал нож, перцовый баллончик и направился в ее сторону. Он сбил Макаренкову с ног и стал избивать, а также залил газом. В конечном счете он выхватил у нее из рук телефон и сбежал.

Скорую на место происшествия вызвал прохожий. Глаза от перцового баллончика пострадали не сильно, но на теле у Анны осталось множество ссадин и синяков. Описать нападавшего она не может из-за маски: помнит лишь «бешеные зеленые глаза и злость».

Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, мужчина пришел на это место за несколько часов до нападения, спрятался в кустах и специально поджидал блогера. Девушка утверждает, что переехала на этот адрес всего месяц назад, а подозреваемых у нее нет. Минимальная стоимость восстановления Ducati Panigale составляет 500 тысяч рублей. Полиция разыскивает нападавшего.