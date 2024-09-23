Мать умерших после отравления четверых детей смогла сохранить беременность

В Красноярском крае врачи смогли сохранить беременность у женщины, чья семья отравилась ядовитым веществом после ужина пельменями. На данный момент она находится на девятом сроке, сообщили в региональном СУ СК.

«Беременность сохранена», — пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на ведомство.

Там же добавили, что угроза для плода отсутствует.

Ранее стало известно, что родители, чьи дети погибли в больнице после ужина пельменями, пришли в сознание. На данный момент двое взрослых находятся в состоянии, близком к удовлетворительному, однако четверых их детей спасти не удалось.

СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В прокуратуре региона сообщили, что предварительная версия отравления — попадание в приготовленную пищу опасного вещества и употребление купленных в магазине продуктов питания, передает «Национальная служба новостей».